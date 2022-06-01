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Рецепты
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Сладкое
Чернослив в сметане
Творожный штоллен
Бисквитный торт
Солёная карамель
Шоколадная колбаска из печенья и какао
Классические сырники
Классическая шарлотка
Овсяноблин
Пирог Зебра
Домашние пончики
Простой лимонный пирог из песочного теста
Пирожные Павлова
Торт Тирамису
Шоколадная пасха
Краффин
Кекс с маскарпоне
Торт на сковороде
Блинный торт
Бисквитный рулет
Нейтральный гель
Клубничный джем
УРОК - 1000 руб.
ВИДЕО МК по шоколадному ранункулюсу (лютику)
Шоколадно-банановый торт
Шоколадно-банановый бисквит
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